«Метінвест» призначив тимчасову керівницю на «Азовсталь» та ММК імені Ілліча

Тимчасовою керівницею маріупольських меткомбінатів «Азовсталь» та імені Ілліча, основних металургійних активів групи «Метінвест», які опинилися в окупації, стане Оксана Цимбалюк. Про це йдеться у повідомленнях обох підприємств у системі розкриття НКЦПФР, передає «Інтерфакс-Україна».



«Призначити … виконувача обов'язків генерального директора товариства на термін з 15 листопада 2022 року до дати відкликання (припинення) повноважень», – йдеться у повідомленні.



Згідно з ними, останній день роботи нинішніх гендиректорів меткомбінатів Енвера Цкітішвілі («Азовсталь») і Тараса Шевченка (ММК імені Ілліча) – 14 листопада цього року.



Відповідне рішення наглядові ради обох товариств ухвалили 5 листопада.



Раніше генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков повідомляв, що Цкітішвілі зараз консультує операційну дирекцію холдингу та допомагає вибудувати методи навчання персоналу.



Також повідомлялося, що виробничу діяльність підприємств групи в Маріуполі призупинено з 24 лютого 2022 року в результаті військової агресії РФ. Оскільки місто наразі окуповане, «Метінвест» не має змоги продовжувати виробничу діяльність на своїх підприємствах у Маріуполі.