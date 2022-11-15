В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв

В захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.



По его словам, взрыв произошел в жилом районе на севере Мелитополя, около одного из училищ города, в месте расположения российских оккупантов.

«По предварительной информации взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4-го этажа», — написал он, отметив, что на место происшествия выехали скорые, пожарные и «полицейские» российских оккупантов.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона заявил, что российские оккупанты на Луганщине, несмотря на обострившуюся ситуацию, не закрывают школы на оккупированной территории, а прикрываются учениками и пытаются устраивать провокации.