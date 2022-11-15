В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух

У захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.



За його словами, вибух стався у житловому районі на півночі Мелітополя, біля одного з училищ міста, у місці розташування російських окупантів.

«За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до 4-о поверху», - написав він, зазначивши, що на місце події виїхали швидкі, пожежні та «поліцейські» російських окупантів.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти на Луганщині, незважаючи на ситуацію, що загострилася, не закривають школи на окупованій території, а прикриваються учнями і намагаються влаштовувати провокації.