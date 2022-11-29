На картах российского «Яндекса» удалили снесенные в Мариуполе дома

Российский сервис «Яндекс» удаляет со своих электронных карт снесенные оккупантами дома в Мариуполе. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.



«Вот пример того, как российские военные уничтожили дом в Мариуполе по улице Азовстальской, 33. Сейчас его снесли. На карте Google еще есть, а в Яндексе и в реальности его удалили, он перестал существовать», - написал он.



Также Лубинец рассказал, что известно о планах россиян снести еще около тысячи домов в Мариуполе.



«Чтобы скрыть последствия своих бомбардировок, они сносят дома в исторической части города, тем самым превращая историю Мариуполя во время Второй мировой войны в ненадобность, которую впоследствии выбросят», - заявил Лубинец, подчеркнув, что даже стирание домов с карт не поможет виновным избежать наказания за совершенные преступления.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российская армия из авиации, артиллерии и систем залпового огня ударила по 15 населенным пунктам региона за минувшие сутки.