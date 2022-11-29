На картах російського «Яндексу» видалили знесені у Маріуполі будинки

Російський сервіс «Яндекс» видаляє зі своїх електронних карт знесені окупантами будинки у Маріуполі. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.



«Ось приклад того, як російські військові знищили будинок в Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Нині його знесли. На карті Google ще є, а в Яндексі і в реальності — його видалили, він перестав існувати», - написав він.



Також Лубинець розповів, що відомо про плани росіян знести ще близько тисячі будинків у Маріуполі.



«Аби приховати наслідки своїх бомбардувань, вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя у час Другої світової війни на непотріб, який згодом викинуть», -— заявив Лубинець, підкресливши, що навіть стирання будинків із карт не допоможе винним уникнути покарання за скоєні злочини.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російська армія з авіації, артилерії та систем залпового вогню вдарила по 15 населених пунктах регіону минулої доби.