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На картах російського «Яндексу» видалили знесені у Маріуполі будинки

29 листопада 2022, 12:27

На картах російського «Яндексу» видалили знесені у Маріуполі будинки

Російський сервіс «Яндекс» видаляє зі своїх електронних карт знесені окупантами будинки у Маріуполі. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Ось приклад того, як російські військові знищили будинок в Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Нині його знесли. На карті Google ще є, а в Яндексі і в реальності — його видалили, він перестав існувати», - написав він.

Також Лубинець розповів, що відомо про плани росіян знести ще близько тисячі будинків у Маріуполі.

«Аби приховати наслідки своїх бомбардувань, вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя у час Другої світової війни на непотріб, який згодом викинуть», -— заявив Лубинець, підкресливши, що навіть стирання будинків із карт не допоможе винним уникнути покарання за скоєні злочини.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російська армія з авіації, артилерії та систем залпового вогню вдарила по 15 населених пунктах регіону минулої доби.

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