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Главное кладбище Мариуполя продолжает стремительно расти

02 декабря 2022, 22:42

Главное кладбище Мариуполя продолжает стремительно расти

Спутниковые снимки компании Maxar Technologies показали, как за последние месяцы разрослось кладбище оккупированного Мариуполя — Старокрымское.

Компания опубликовала в Twitter для сравнения снимки от 29 марта. Второе фото сделано 30 ноября 2022 года.


Ранее, используя изображения, сделанные частным спутниковым оператором Planet Labs PBC, британский Центр информационной стойкости (CIR) подсчитал, что по состоянию на 12 мая количество могил на Старокрымском кладбище в Мариуполе с начала вторжения РФ в Украину выросло на 1 700, а до 29 июня появилось еще 1 400 могил.

 

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