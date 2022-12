Главное кладбище Мариуполя продолжает стремительно расти

Спутниковые снимки компании Maxar Technologies показали, как за последние месяцы разрослось кладбище оккупированного Мариуполя — Старокрымское.



Компания опубликовала в Twitter для сравнения снимки от 29 марта. Второе фото сделано 30 ноября 2022 года.

The main city cemetery (Starokrymske) on the western side of #Mariupol has had significant expansion of the number of graves. Satellite images from March 29, 2022 (left) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine pic.twitter.com/XTDfI9GILN