Головний цвинтар Маріуполя продовжує стрімко зростати

Супутникові знімки компанії Maxar Technologies показали, як за останні місяці розрісся цвинтар окупованого Маріуполя — Старокримський.
Компанія опублікувала у Twitter для порівняння знімки від 29 березня. Друге фото зроблено 30 листопада 2022 року.
Головне місто житло (Starokrymske) на березі весни #Mariupol має значну expandion of number of graves. Satellite images from March 29, 2022 (left) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine pic.twitter.com/XTDfI9GILN— Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022
Раніше, використовуючи зображення, зроблені приватним супутниковим оператором Planet Labs PBC, британський Центр інформаційної стійкості (CIR) підрахував, що станом на 12 травня кількість могил на Старокримському цвинтарі в Маріуполі з початку вторгнення РФ до України зросла на 1 70 з'явилося ще 1400 могил.