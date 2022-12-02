Головний цвинтар Маріуполя продовжує стрімко зростати

Супутникові знімки компанії Maxar Technologies показали, як за останні місяці розрісся цвинтар окупованого Маріуполя — Старокримський.



Компанія опублікувала у Twitter для порівняння знімки від 29 березня. Друге фото зроблено 30 листопада 2022 року.



Раніше, використовуючи зображення, зроблені приватним супутниковим оператором Planet Labs PBC, британський Центр інформаційної стійкості (CIR) підрахував, що станом на 12 травня кількість могил на Старокримському цвинтарі в Маріуполі з початку вторгнення РФ до України зросла на 1 70 з'явилося ще 1400 могил.