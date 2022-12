Головний цвинтар Маріуполя продовжує стрімко зростати

Супутникові знімки компанії Maxar Technologies показали, як за останні місяці розрісся цвинтар окупованого Маріуполя — Старокримський.



Компанія опублікувала у Twitter для порівняння знімки від 29 березня. Друге фото зроблено 30 листопада 2022 року.

Satellite images from March 29, 2022 (left) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine