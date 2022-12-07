На Ставке верховного главнокомандующего обсуждали ситуацию на фронте и энергетику

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на фронте. Об этом сообщает Офис президента.



«Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами. Были рассмотрены следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника», — отметили в Офисе президента.



Там добавили, что участники Ставки также заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.

Смотрите также:



