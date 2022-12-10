Германия передает Украине электрогенераторы. Об этом сообщает Посольство Германии в Киеве.



«Федеральное агентство по технической помощи предоставляет Украине 470 электрогенераторов разных классов мощности общей стоимостью 19,5 миллионов евро. 150 электрогенераторов уже в Украине. В настоящее время планируется транспортировка последующего оборудования. Часть генераторов передадут непосредственно НЭК "Укрэнерго", остальные отправят в Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области», — отметили в ведомстве.

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