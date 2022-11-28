Эстония направила в Украину генераторы

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна направила в Украину генераторы. Об этом он рассказал в интервью «Суспільному».



«Сейчас эстонские генераторы буквально "в пути в Украину". Мы в ближайшее время собираемся отправить в Украину еще генераторы. Я знаю, что нужны определенные типы трансформаторов. Для этого мы пересмотрели все наши резервы. Мы стараемся все присылать

быстрыми темпами», - подчеркнул Рейнсалу.



Он также заявил о намерении провести во время встречи министров иностранных дел НАТО по энергетической безопасности дискуссию о том, как поддержать Украину.



По его словам, основная задача западных стран – немедленная поставка Украине ракет большой дальности.