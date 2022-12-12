Российские войска атаковали Херсон, двое человек погибли

Херсон находится под массированным обстрелом российских войск. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его информации, оккупанты атаковали микрорайон ХБК.



«На данный момент известно о 7 пострадавших, 2 из них – погибли», - написал Янушевич.

Также он рассказал, что бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются в микрорайон Остров, количество пострадавших там в настоящее время неизвестно.

Ранее в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что в результате удара армиии РФ по Херсону и его пригороду погибла женщина, четыре человек получили травмы.