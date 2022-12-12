В результате обстрела Херсона погибла женщина, еще четверо получили ранения

В результате удара армиии РФ по Херсону и его пригороду погибла женщина, четыре человек получили травмы. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



«По данным следствия, 12 декабря 2022 года военнослужащие страны-агрессора с временно оккупированной территории нанесли очередные артиллерийские удары по городу Херсону и пригородным населенным пунктам. В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы разной степени», - говорится в сообщении.



По информации прокуратуры, от прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек.



«По предварительным данным, обстрел производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии», - информируют в прокуратуре.



Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).