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В результате обстрела Херсона погибла женщина, еще четверо получили ранения

12 декабря 2022, 13:37

В результате обстрела Херсона погибла женщина, еще четверо получили ранения

В результате удара армиии РФ по Херсону и его пригороду погибла женщина, четыре человек получили травмы. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«По данным следствия, 12 декабря 2022 года военнослужащие страны-агрессора с временно оккупированной территории нанесли очередные артиллерийские удары по городу Херсону и пригородным населенным пунктам. В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы разной степени», - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, от прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек.

«По предварительным данным, обстрел производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии», - информируют в прокуратуре.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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