На Луганщині деокуповано 13 населених пунктів — Гайдай

На даний час у Луганській області від російських окупантів звільнено 13 населених пунктів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«До Нового року, упевнений, Генштаб ЗСУ зможе порадувати прогресом на Кремінському та Сватівському напрямках», - сказав він.



Також у Луганській ОВА розповіли, що лісові господарства надаватимуть дрова мешканцям деокупованих сіл.



За словами Гайдая, мобілізація в Луганській області – це «збір «залишків розкоші» росіянами», а мобілізованих у регіоні чоловіків окупанти кидають в атаки, щоб виявити позиції ЗСУ.



В окупованих містах, як розповів голова Луганської ОВА, вирізують радіатори у багатоповерхівках, а опалювальний сезон у захоплених російськими військами населених пунктах сходу України зірвано.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу в результаті обстрілів з боку російських сил поранено двох мирних жителів.