Окупанти за добу обстріляли 5 населених пунктів Донеччини

Російські окупанти минулої доби обстріляли п'ять населених пунктів Донецької області. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області.



Задокументовано правоохоронцями 7 ударів військ РФ по житловому сектору та інфраструктурі області. Під вогнем окупантів опинилися міста Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, смт Велика Новосілка, село Богоявленка.



Армія РФ обстрілювала регіон із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерії та мінометів.



Знищено та пошкоджено за минулу добу 6 цивільних об'єктів Донецької області – 2 житлові будинки, інститут, реабілітаційний центр, адмінбудівля, контактна мережа.



«Зафіксовано два ракетних удари із ЗРК «С-300» по Краматорську. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру міста. Інформація щодо жертв і поранених не надходила», - розповіли правоохоронці.



Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 103 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 32 800 осіб, серед них 4922 – діти, 1947 – люди з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частини області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил поранено двох мирних жителів.