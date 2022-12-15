Беларусь, возможно, готовится к участию в войне против Украины — Генштаб ВСУ

Беларусь может готовиться к участию в войне против Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



«По имеющимся данным, в приграничных с Украиной районах Брестской области на прошлой неделе продолжался процесс агитации вступления добровольцев в подразделения теробороны. Во время проведения бесед кандидатам сообщают, что в случае введения в стране военного положения, им будут выданы оружие и амуниция. А их основным заданием будет охрана и оборона громад», — сказал Громов.



Он добавил, что палата представителей в Беларуси утвердила законопроект о смертной казни для военнослужащих и представителей — «за госизмену».



«Не исключено, что такие действия являются одним из шагов в рамках подготовки к войне против Украины», — резюмировал Громов.

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