Білорусь, можливо, готується до участі у війні проти України — Генштаб ЗСУ

Білорусь може готуватись до участі у війні проти України. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.



«За наявними даними, у прикордонних з Україною районах Брестської області минулого тижня продовжувався процес агітації вступу добровольців до підрозділів тероборони. Під час проведення розмов кандидатам повідомляють, що у разі запровадження в країні воєнного стану, їм буде видано зброю та амуніцію. А їх основним завданням буде охорона та оборона громад», — сказав Громов.



Він додав, що палата представників у Білорусі затвердила законопроєкт про смертну кару для військовослужбовців та представників — «за держзраду».



«Не виключено, що такі дії є одним із кроків у рамках підготовки до війни проти України», — резюмував Громов.

Дивіться також:



