Во время атаки на Украину несколько ракет могли упасть возле российского Волгограда

Несколько ракет упали на территории российской Волгоградской области. Об этом сообщает местный ресурс «V1.RU новости Волгограда».



Официальные ведомства в РФ не комментируют события, но очевидцы публикуют фото и видео обломков.

В частности, фрагменты обломков нескольких, как пишут росСМИ «неизвестных аппаратов» обнаружили днем 16 декабря в Еланском районе.



Первые фото и видео опубликовали в 11.00, но позже их удалили.



На месте происшествия побывали сотрудники МЧС, которые переадресовали российских журналистов в Минобороны РФ.



Позже источник в экстренных службах РФ подтвердил факт падения «неопознанных объектов», но отказались назвать, что это были за объекты.



В администрации Еланского района также отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что в результате падения обломков никто не пострадал.



Визуально обломки, упавшие на территории Еланского района, напоминают крылатую ракету большой дальности Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK, пишет «Украинская правда».



16 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, «Калибр», Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П).



В частности, россияне выпускали крылатые ракеты Х-101/Х-555 с Каспия и из Саратовской области, в районе Энгельса, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.