Під час атаки на Україну кілька ракет могли впасти біля російського Волгограду

Декілька ракет впали на території російської Волгоградської області. Про це повідомляє місцевий ресурс "V1.RU новини Волгограда".



Офіційні відомства РФ не коментують події, але очевидці публікують фото та відео уламків.

Зокрема, фрагменти уламків кількох, як пишуть росЗМІ «невідомих апаратів», виявили вдень 16 грудня в Єланському районі.



Перші фото та відео опублікували об 11.00, але пізніше їх видалили.



На місці події побували співробітники МНС, які переадресували російських журналістів до Міноборони РФ.



Пізніше джерело в екстрених службах РФ підтвердило факт падіння "невідомих об'єктів", але відмовилися назвати, що це були за об'єкти.



В адміністрації Єланського району також відмовилися коментувати ситуацію, посилаючись на те, що внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.



Візуально уламки, що впали на території Єланського району, нагадують крилату ракету великої дальності Х-101/Х-102 – AS-23 KODIAK, пише «Українська правда».



16 грудня російські окупанти випустили по Україні 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П).



Зокрема, росіяни випускали крилаті ракети Х-101/Х-555 з Каспію та з Саратовської області, в районі Енгельса, де базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.