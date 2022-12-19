Главные события в оккупации 19 декабря

Общество



В захваченном российскими войсками Мариуполе идет установка новогодней елки. Дерево было доставлено в оккупированный войсками РФ город из Санкт-Петербурга. В тоже время новогодняя елка в Донецке в декабре устанавливаться не будет.



Служба безопасности Украины идентифицировала четырех коллаборантов, которые вступили в созданные Россией подразделения «МВД» на захваченной части Луганской области.



Наемников ЧВК «Вагнера» которые отказываются воевать или выполнять приказы, публично казнят. Россиянин Андрей Медведев стал свидетелем таких расстрелов. В начале июля его отправили в Луганскую область. По его словам, после того, как Пригожин начал набирать в свои отряды заключенных, на фронте стали происходить странные вещи, в том числе убийства.



Боевые действия



На оккупированной части Луганской области оккупанты увеличили количество блокпостов для поиска дезертиров.



В результате обстрела сегодня утром получили ранения два жителя в Донецке и Харцызске. Повреждены два жилых дома и инфраструктура сталепроволочного-канатного завода «Силур».



В сети появились фотографии с освобожденного от российских войск острова Змеиный. На фото видно, что большинство зданий на острове разрушены, много уничтоженной российской техники, среди которой системы ПВО Панцирь С1, комплекс ППО Тор, топливозаправщики. Остались также и боеприпасы.



ВСУ контратаковали позиции россиян в Бахмуте и вернули окраины города под свой контроль. Бои на окраинах города начались еще на прошлой неделе.

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