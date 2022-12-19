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Головні події в окупації 19 грудня

19 грудня 2022, 23:34

Головні події в окупації 19 грудня

Суспільство

У захопленому російськими військами Маріуполі йде встановлення новорічної ялинки. Дерево було доставлено з Санкт-Петербурга. Водночас новорічна ялинка в Донецьку в грудні не встановлюватиметься.

Служба безпеки України ідентифікувала чотирьох колаборантів, які вступили до створених Росією підрозділів «МВС» на захопленій частині Луганської області.

Найманців ПВК «Вагнера», які відмовляються воювати чи виконувати накази, публічно страчують. Росіянин Андрій Медведєв став свідком таких розстрілів. На початку липня його відправили до Луганської області. За його словами, після того, як Пригожин почав набирати у свої загони ув'язнених, на фронті стали відбуватися дивні речі, зокрема вбивства.

Бойові дії

На окупованій частині Луганської області окупанти збільшили кількість блокпостів для пошуку дезертирів.

Внаслідок обстрілу вранці отримали поранення двоє жителів у Донецьку та Харцизьку. Пошкоджені два житлові будинки та інфраструктура сталедротово-канатного заводу «Силур».

У мережі з'явилися фотографії зі звільненого від російських військ острова Зміїний. На фото видно, що більшість будівель на острові зруйновано, багато знищеної російської техніки, серед якої системи ППО Панцир С1, комплекс ППО Тор, паливозаправники. Залишилися також боєприпаси.

ЗСУ контратакували позиції росіян у Бахмуті та повернули околиці міста під свій контроль. Бої на околицях міста розпочалися ще минулого тижня.

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