СБУ: Идентифицированы работники «МВД» на Луганщине, которые проводят массовые репрессии

Служба безопасности Украины идентифицировала четырех коллаборантов, которые вступили в созданные Россией подразделения «МВД» на захваченной части Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Среди них — руководитель «Лисичанского городского отдела министерства внутренних дел «ЛНР».



«Находясь на "должности", он выполняет задачи москвы относительно навязывания оккупационного режима и подавления движения сопротивления на востоке Украины. Для этого организовывает массовые репрессии и незаконные задержания граждан», — подчеркнули в СБУ.



Отмечается, что к пострадавшим применяется психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы факты похищения людей и ограбления их имущества.



По данным следствия, коллаборантом является местный житель, который еще в 2014 году присоединился кгруппировке «ЛНР». Там его назначили «заместителем начальника горотдела МВД» в захваченной Кадиевке.



В сентябре этого года он согласился возглавить новый оккупационный орган в Лисичанске.



Кроме того, идентифицированы еще три коллаборанта, которые устроились в «райотделы МВД «ЛНР» в Старобельском и Сватовском районах.



В СБУ подчеркнули, что новый «оперуполномоченный» и «участковые инспекторы» занимаются запугиванием граждан и разграблением их домов под видом незаконных обысков. Отмечается, что после таких «налетов» у людей исчезают деньги, бытовые принадлежности и другое личное имущество.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрениях по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Спецслужба установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень связей коллаборантов.



«Продолжаются меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины», — добавили в СБУ.