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Опубликованы фото с деоккупированного в июне острова Змеиный

19 декабря 2022, 16:26

Опубликованы фото с деоккупированного в июне острова Змеиный

Опубликованы фото с деоккупированного в июне острова Змеиный. Фото: Донбасс. Реалии Опубликованы фото с деоккупированного в июне острова Змеиный. Фото: Донбасс. Реалии

В сети появились фотографии с освобожденного от российских войск острова Змеиный. Материал опубликовали журналисты «Донбасс. Реалии».

На фото видно, что большинство зданий на острове разрушены, много уничтоженной российской техники, среди которой системы ПВО Панцирь С1, комплекс ППО Тор, топливозаправщики. Остались также и боеприпасы.

Отмечается, что Змеиный находится под контролем украинских военных из Интернационального легиона – в частности, россиян, получивших гражданство Украины.

30 июня стало известно, что российская армия покинула Змеиный в результате успешной операции Вооруженных сил Украины, а на следующий день, 1 июля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты ударили фосфорными бомбами по оставленному ними острову.

Утром 7 июля оперативное командование «ЮГ» сообщило, что российская армия осуществила ракетную атаку на Змеиный, остров был атакован двумя ракетами воздушного базирования, существенно поврежден причал. В тот же день были опубликованы кадры установки украинского флага на Змеином.

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