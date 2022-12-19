Оккупанты на Луганщине увеличили количество блокпостов — Гайдай

На оккупированной части Луганской области оккупанты увеличили количество блокпостов для поиска дезертиров. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Если кто-то из армии РФ пытается отступить – его ждут заградотряды оккупантов», - сказал он в эфире телемарафона.



Сергей Гайдай также сообщил, что на Сватовском и Кременском направлениях преимущество на стороне ВСУ, а российские оккупанты там находятся в обороне. Он выразил надежду, что «к Новому году оттуда будут хорошие новости».

По его информации, в Белогоровке ВСУ держат оборону, а оккупантам там не удается продвигаться.



Также в Луганской ОВА рассказали о планах возить в деоккупированные населенные пункты Луганщины людям дрова для отопления.



«У населения на захваченных территориях остается все меньше надежд на обещания со стороны России. Россияне не собираются их выполнять», - написал Гайдай.

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