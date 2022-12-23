«ДНР»: От обстрелов погибли трое гражданских, еще четверо — ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки в результате обстрелов погибли трое гражданских. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Отмечается, что люди погибли в Куйбышевском районе Донецка и Луганском. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Центрально-Городском и Горняцком районах Макеевки.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре мирных жителя, семь человек ранены.



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