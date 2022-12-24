Залп може сягати 20 ракет: РФ вивела «Калібри» в Чорне море

Росія знову вивела в Чорне море корабель із крилатими ракетами «Калібр». Це сталося вперше з 16 грудня, коли росіяни завдали масованого удару по Україні. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



Гуменюк уточнила, що в Чорному морі перебуває 11 одиниць, і серед них є ракетоносії: два надводних і один підводний.



«Загальний залп може сягати 20 ракет», — наголосила вона.



Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру пояснила, що це може свідчити про підготовку до нового удару або ж про намір противника психологічно тиснути на українців.



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