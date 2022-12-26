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Число погибших в результате обстрела Кривого Рога 16 декабря увеличилось до пяти человек

26 декабря 2022, 13:16

Число погибших в результате обстрела Кривого Рога 16 декабря увеличилось до пяти человек

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 16 декабря выросло до пяти человек. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

«Сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм умер Анатолий Александрович Калиниченко, ему был 51 год… Врачи 10 дней боролись за его жизнь, сделали все, что могли. Но травмы были критичны», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех погибших, в том числе о 1,5 годовалом ребенке, а также о 13 раненых, среди которых четверо детей.

16 декабря росармия выпустила по Кривому Рогу 76 ракет, из которых силы ПВО сбили 60. Одна из ракет во время атаки попала в трехэтажный жилой дом, разрушив один из подъездов.

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