Число загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу 16 грудня збільшилося до п'яти осіб

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі 16 грудня зросла до 5 осіб. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.



«Сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Олександрович Калініченко, йому був 51 рік… Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні», - йдеться у повідомленні.



Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих, у тому числі про 1,5 однорічну дитину, а також про 13 поранених, серед яких четверо дітей.



16 грудня росармія випустила Кривим Рогом 76 ракет, з яких сили ППО збили 60. Одна з ракет під час атаки потрапила до триповерхового житлового будинку, зруйнувавши один із під'їздів.