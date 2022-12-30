«ДНР» и «ЛНР» приняли новые «конституции». Теперь глав «республик» будут назначать «парламенты»

Голосование за новую «конституцию» в Донецке. Фото: сайт главы «ДНР»

Так называемые «народные советы» («парламенты») группировок «ДНР» и «ЛНР» приняли новые «конституции республик». Это произошло сегодня на заседаниях в Донецке и Луганске соотвественно.



Оккупационные власти объясняют, что необходимость в принятии новых «конституций» возникла после «вступления» так называемых «ДНР» и «ЛНР» в состав России — по факту аннексии территорий Донецкой и Луганской областей.



Отмечается, что «документы» не должны противоречить Конституции РФ. Обе «конституции» предусматривают избрание глав «республик» путем голосования в «парламенте». Ранее действовала процедура всеобщих прямых «выборов».

Голосование за новую «конституцию» в Донецке. Фото: сайт главы «ДНР»

При этом «парламенты» «ДНР»/«ЛНР», как и раньше, будут «избираться» путем прямых «выборов» сроком на пять лет.



Примечательно, что еще в первой половине декабря глава «ДНР» Денис Пушилин говорил, что так называемые выборы «парламента» и главы пройдут в один день — 10 сентября 2023 года.



То есть всего несколько недель назад об изменении «процедуры» избрания речи не шло. Возможно, этот факт не хотели озвучивать публично.