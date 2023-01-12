Деякі люди все ще чекають на «русский мир»: Мер Слов'янська про вплив пропаганди

Російська пропаганда впливає на людей не тільки на окупованій, а й на підконтрольній українській владі території. Про це в інтерв'ю телеканалу «FreeДом» розповів мер Слов'янська Вадим Лях.



«Ми стикаємося з тим, що деякі люди — їх невеликий відсоток — однак живуть в очікуванні "русского мира". Це дійсно велика проблема саме пропаганди, яка впродовж останніх восьми років працює та впливає на уми людей. Але більшість прекрасно розуміють різницю, і відчувають уже її», — сказав Лях.



Мер Слов'янська наголосив, що до людей на окупованих територіях можна донести різні точки зору та інформацію про реальну ситуацію на підконтрольній території — у різні способи. Зокрема, через зв'язок між родичами, мовлення українських телеканалів.

Дивіться також:



