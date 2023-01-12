В Славянске владельцам поврежденных домов выплачивают до 30 тысяч гривен

Власти помогают с ремонтом жителям многоквартирных и частных домов, пострадавших от обстрелов. Об этом в интервью телеканалу «FreeДом» рассказал мэр Славянска Вадим Лях.



«Выделили из местного бюджета финансирование, выплачиваем единоразовую помощь. Это, конечно же, не компенсация, тем не менее жители Славянска могут получить от 10 до 30 тысяч гривен за разрушенное жилье в частном секторе. Выделены средства — 15 миллионов гривен. Семь миллионов люди уже получили, и процесс продолжается», — отметил Лях.



По его словам, в городе повреждены и более 100 многоквартирных домов — у них разные степени повреждения. Из местного бюджета выделены деньги, чтобы привести в порядок крыши, подготовить к зиме. Около 13,5 тысячи окон временно затянуты пленкой или закрыты плитами ОСБ.



«В прошлом году 30 крыш привели в порядок, и еще в этом году запланировано около 30 крыш», — уточнил мэр.



