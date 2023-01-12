У Слов'янську власникам пошкоджених будинків виплачують до 30 тисяч гривень

Влада допомагає з ремонтом жителям багатоквартирних і приватних будинків, які постраждали від обстрілів. Про це в інтерв'ю телеканалу «FreeДом» розповів мер Слов'янська Вадим Лях.



«Виділили з місцевого бюджету фінансування, виплачуємо одноразову допомогу. Це, звичайно ж, не компенсація, проте жителі Слов'янська можуть отримати від 10 до 30 тисяч гривень за зруйноване житло в приватному секторі. Виділено кошти — 15 мільйонів гривень. Сім мільйонів люди вже отримали, і процес триває», — зазначив Лях.



За його словами, у місті пошкоджено й понад 100 багатоквартирних будинків — у них різні ступені пошкодження. З місцевого бюджету виділено гроші, щоб привести до ладу дахи, підготувати до зими. Близько 13,5 тисячі вікон тимчасово затягнуті плівкою або закриті плитами ОСБ.



«Минулого року 30 дахів привели до ладу, і ще цього року заплановано близько 30 дахів», — уточнив мер.