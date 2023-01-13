Россия пытается создать двухмиллионную армию — военная разведка

Россия пытается создать двухмиллионную армию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



В ведомстве отметили, что во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине.



«Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы», — подчеркнули в ГУР.



Уточняется, что в России уже активно происходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также продолжается активная подготовка учебных центров.



«По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводит страна-агрессор, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек», — резюмировали в ГУР.

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