Росія намагається створити двомільйонну армію — військова розвідка

Росія намагається створити двомільйонну армію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



У відомстві зазначили, що під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.



«Військова розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дасть змогу країні-терористу створити стратегічні резерви», — наголосили в ГУР.



Уточнюється, що в Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни до законів РФ, що регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.



«За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб», — резюмували в ГУР.

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