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Кулеба: Еще три страны ждут решения Германии, чтобы передать Украине танки Leopard

13 января 2023, 21:30

Кулеба: Еще три страны ждут решения Германии, чтобы передать Украине танки Leopard

Еще три страны готовы передать Украине танки Leopard («Леопард»). Они присоединятся к Польше и Финляндии, но в случае, если Германия поддержит решение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы уже имеем пять стран, готовых передавать (танки Leopard – ред.), но которые ожидают окончательного решения вопроса с Германией», – сказал Кулеба в ходе беседы с журналистом Вадимом Карпьяком, опубликованной в Instagram в пятницу.

Министр отметил, что обещание Польши предоставить Украине роту танков Leopard побудило другие страны, которые «сидели тихо и говорили шепотом о готовности передать танки», сделать такой шаг.

Пока эти три страны остаются необъявленными.

По данным Bloomberg, Германия примет решение о поставках боевых танков Leopard Украине на следующей неделе и объявит его на саммите в Рамштайне. Пока неизвестно, позволит ли ФРГ только другим странам поставлять «Леопарды» Украине или только сама их предоставит.

«Почему "Леопард"? Потому что это танк, который производился в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду», – сказал глава МИД.

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