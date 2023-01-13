Кулеба: Еще три страны ждут решения Германии, чтобы передать Украине танки Leopard

Еще три страны готовы передать Украине танки Leopard («Леопард»). Они присоединятся к Польше и Финляндии, но в случае, если Германия поддержит решение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Мы уже имеем пять стран, готовых передавать (танки Leopard – ред.), но которые ожидают окончательного решения вопроса с Германией», – сказал Кулеба в ходе беседы с журналистом Вадимом Карпьяком, опубликованной в Instagram в пятницу.



Министр отметил, что обещание Польши предоставить Украине роту танков Leopard побудило другие страны, которые «сидели тихо и говорили шепотом о готовности передать танки», сделать такой шаг.



Пока эти три страны остаются необъявленными.



По данным Bloomberg, Германия примет решение о поставках боевых танков Leopard Украине на следующей неделе и объявит его на саммите в Рамштайне. Пока неизвестно, позволит ли ФРГ только другим странам поставлять «Леопарды» Украине или только сама их предоставит.



«Почему "Леопард"? Потому что это танк, который производился в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду», – сказал глава МИД.