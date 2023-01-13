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Кулеба: П'ять країн готові поставити Україні танки Leopard

13 січня 2023, 23:50

Кулеба: П'ять країн готові поставити Україні танки Leopard

Ще три країни готові передати Україні танки Leopard (Леопард). Вони приєднаються до Польщі та Фінляндії, але якщо Німеччина підтримає рішення. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми вже маємо п'ять країн, готових передавати (танки Leopard – ред.), але які очікують на остаточне вирішення питання з Німеччиною», – сказав Кулеба під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком, опублікованій у Instagram у п'ятницю.

Міністр зазначив, що обіцянка Польщі надати Україні роту танків Leopard спонукала інші країни, які «сиділи тихо і говорили пошепки про готовність передати танки», зробити такий крок.

Поки що ці три країни залишаються неоголошеними.

За даними Bloomberg, Німеччина ухвалить рішення про постачання бойових танків Leopard Україні наступного тижня і оголосить його на саміті в Рамштайні. Поки невідомо, чи дозволить ФРН лише іншим країнам постачати «Леопарди» Україні, чи тільки сама їх надасть.

«Чому "Леопард"? Тому що це танк, який вироблявся в Європі протягом десятиліть і є у багатьох європейських арміях. Тож можна там трохи взяти, тут трохи взяти, там є різні модифікації. Але ми ставимо собі амбітні завдання, і наше амбітне завдання – у рамках танкової коаліції зібрати бригаду», – сказав глава МЗС.

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