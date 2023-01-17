«ДНР»: Під завалами будівель у Донецьку та Волновасі знайдено тіла трьох людей

Під завалами будівель, що обрушилися від обстрілу в Донецьку та Волновасі, знайдено тіла трьох загиблих. Про це заявили у прес-службі «МНС ДНР».



Так, рятувальники витягли з-під завалів торгово-офісної будівлі в Калининському районі Донецька тіла двох жінок — 1977 та 1975 року народження.



Напередодні ввечері рятувальники також витягли тіло загиблого чоловіка 1959 року народження. Таким чином кількість жертв обстрілу Донецька 16 січня збільшилася до трьох осіб. Внаслідок удару ще четверо було поранено.



Також в угрупованні заявили про загибель однієї людини в результаті обстрілу готелю по вулиці Леніна у Волновасі.



У результаті удару пошкоджено покрівлю та перекриття між третім та другим поверхами, стіна, знищено скління. Також стався частковий обвал будівлі.



Стверджується, що в готелі були вісім осіб, семеро евакуювалися самостійно.