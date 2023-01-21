Почему в Москве развернули ПВО, пояснили СМИ

Российские власти развернули системы противовоздушной обороны в Москве и ее окрестностях после нескольких атак беспилотников на центр страны. Об этом сообщает Bloomberg.



«Местные жители разместили в социальных сетях фотографии кранов, поднимающих системы Pantsir на крыши домов в центре Москвы, а также защитных сооружений, установленных в западных пригородах, недалеко от официальной резиденции президента Владимира Путина. Эти снимки не удалось сразу же подтвердить», — отмечает издание.



Также приводятся слова чиновников, знакомых с ситуацией, которые говорили на условиях анонимности, чтобы не обсуждать вопросы, не подлежащие огласке. В частности, по их словам, развертывание произошло после того, как в прошлом месяце атаки беспилотников поразили военные базы в Саратове и Рязани, расположенные примерно в 500 км от столицы. Они сказали, что новые системы дополнят существующие противоракетные системы вокруг столицы.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков передал вопросы о развертывании систем в Министерство обороны, сообщает российский «ТАСС».



Bloomberg пишет, что Россия обвинила Украину в нападениях на свои базы, но Киев официально не взял на себя ответственность.

Ранее сообщалось, что в Москве в РФ на крышах домов начали размещать системы противовоздушной обороны — зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».