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Чому в Москві розгорнули ППО, пояснили ЗМІ

21 січня 2023, 19:05

Чому в Москві розгорнули ППО, пояснили ЗМІ

Російська влада розгорнула системи протиповітряної оборони в Москві та її околицях після кількох атак безпілотників на центр країни. Про це повідомляє Bloomberg.

«Місцеві жителі розмістили в соціальних мережах фотографії кранів, що підіймають системи Pantsir на дахи будинків у центрі Москви, а також захисних споруд, встановлених у західних передмістях, недалеко від офіційної резиденції президента Володимира Путіна. Ці знімки не вдалося відразу ж підтвердити», — зазначає видання.

Також наводяться слова чиновників, знайомих із ситуацією, які говорили на умовах анонімності, щоб не обговорювати питання, що не підлягають розголосу. Зокрема, за їхніми словами, розгортання відбулося після того, як минулого місяця атаки безпілотників вразили військові бази в Саратові та Рязані, розташовані приблизно за 500 км від столиці. Вони сказали, що нові системи доповнять наявні протиракетні системи навколо столиці.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков передав питання про розгортання систем до Міністерства оборони, повідомляє російський «ТАСС».

Bloomberg пише, що Росія звинуватила Україну в нападах на свої бази, але Київ офіційно не взяв на себе відповідальність.

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Раніше повідомлялося, що в Москві у РФ на дахах будинків почали розміщувати системи протиповітряної оборони — зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1».

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