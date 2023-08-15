ППО збила 16 російських ракет із 28

Близько 4:00 15 серпня російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Усього зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, з них Повітряні сили ЗСУ збили 16.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Повітряних сил.

Були запущені:

4 крилаті ракети Х-22 із шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольці, Шайківка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Оленегорськ);

4 крилаті ракети «Калібр» із фрегату з акваторії Чорного моря (район Ялти).

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. В багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

Внаслідок цього було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 «Калібр».

Крім того, зафіксовано пуски ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, у період з 5:20 до 5:30 15 серпня армія Росії атакувала ракетами Львівську область, пошкоджено 40 будинків.