ППО збила 16 російських ракет із 28

Близько 4:00 15 серпня російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Усього зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, з них Повітряні сили ЗСУ збили 16.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Повітряних сил.
Були запущені:
По всій території України було оголошено повітряну тривогу. В багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.
Внаслідок цього було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 «Калібр».
Крім того, зафіксовано пуски ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, у період з 5:20 до 5:30 15 серпня армія Росії атакувала ракетами Львівську область, пошкоджено 40 будинків.