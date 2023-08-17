МВС РФ: Близько 80% жителів окупованої Луганщини отримали російські паспорти

Вже близько 80% мешканців підконтрольної РФ частини Луганської області отримали російські паспорти. Про це заявила представниця МВС РФ Ірина Вовк, повідомляє «РИА Новости».



Вона уточнила, що з 2019 року роздано понад 900 тисяч паспортів, з початку року – понад 542 тисячі.



Вовк стверджує, що в серпні щодня до пунктів видачі та заміни паспортів звертаються із заявами в середньому близько 2,5 тисяч осіб.



Росіяни відкрили на окупованій Луганщині 35 пунктів, де видають свої паспорти, також працюють мобільні пункти.