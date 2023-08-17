Заключенного, который передавал россиянам информацию об ВСУ, приговорили к 16 лет тюрьмы

Заключенный из тюрьмы работал на российскую спецслужбу ради обмена. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, фигурантом является житель Донецкой области. Он с 2021 года отбывал наказание в Торецкой исправительной колонии за наркоторговлю. После начала полномасштабной войны его перевели в одно из пенитенциарных учреждений в Черновицкой области.



«В период марта-апреля 2022 года предатель сливал ФСБ места дислокации ВСУ под Бахмутом. Его информаторами выступали знакомые уголовники Донецкой области. С ними предатель тайно общался по телефону. Заключенный полученную информацию передавал представителю российской спецслужбы в оккупированном Крыму. ФСБ гарантировала рецидивисту внесение его в список обмена», — говорится в сообщении.



СБУ зафиксировали противоправные действия мужчины в апреле 2023 года. Ему сообщили о подозрении в госизмене. Суд назначил ему наказание еще в 15 лет пребывания в тюрьме.



С учетом еще одного года заключения за предыдущее преступление, он будет сидеть в тюрьме еще 16 лет.