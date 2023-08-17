Ув'язненого, який передавав росіянам інформацію про ЗСУ, засудили до 16 років позбавлення волі

Засуджений із в'язниці працював на російську спецслужбу заради обміну. Чоловіка засудили до 16 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



За даними слідства, фігурантом є мешканець Донецької області. Він із 2021 року відбував покарання у Торецькій виправній колонії за наркоторгівлю. Після початку повномасштабної війни його перевели до однієї з пенітенціарних установ у Чернівецькій області.



«У період березня-квітня 2022 року зрадник зливав ФСБ місця дислокації ЗСУ під Бахмутом. Його інформаторами виступали знайомі карні злочинці Донецької області. З ними зрадник таємно спілкувався телефоном. Ув'язнений отриману інформацію передавав представнику російської спецслужби в окупованому Криму. ФСБ гарантувала рецидивісту внесення його до списку обміну», - йдеться у повідомленні.



СБУ зафіксували протиправні дії чоловіка у квітні 2023 року. Йому повідомили про підозру у держзраді. Суд призначив йому покарання ще за 15 років перебування у в'язниці.



З урахуванням ще одного року ув'язнення за попередній злочин, він сидітиме у в'язниці ще 16 років.