Войска РФ за сутки нанесли 15 ударов по 11 населенным пунктам Донецкой области

Войска РФ за сутки обстреляли Донецкую область ракетами, РСЗО «Ураган», «Град», артиллерией и минометами. Фото: Полиция Донецкой области

Российская армия за минувшие сутки применила против мирного населения Донецкой области ракеты, РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию и минометы. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов войск РФ погибли пятеро мирных жителей, а ранения получили четверо гражданских лиц.

В течение суток захватчики нанесли 15 ударов по 11 населенным пунктам региона. Обстреляны города Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, поселок Великая Новоселка, села Богоявленка, Дорожное, Новоукраинка, Урожайное.

Повреждены российскими снарядами 35 гражданских объектов Донецкой области: 27 жилых домов, из них 5 многоквартирных, дошкольное учреждение, предприятие, железнодорожная станция, гаражи и автомобили.

Ракету российские войска направили на Дорожное Покровского района — убили двух гражданских жителей, еще одного ранили.





Жилой сектор Торецка российская армия обстреляла «Ураганами» и «Градами». Погибла женщина, три человека получили ранения. Повреждены 8 домов и предприятие.





Есть погибший в результате артиллерийского обстрела Великой Новоселки, повреждены два частных дома.





Из артиллерии армия РФ ударила по Курахово. Разрушен детский сад, 3 многоквартирных и 6 частных домов.





Кроме того, сегодня после полуночи российские военные атаковали ракетой С-300 Дружковку. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 101 человек, с начала обязательной эвакуации — 88 257 человек, среди них 11 005 — дети, 3 832 — люди с инвалидностью.

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