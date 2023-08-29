Войска РФ за сутки нанесли 15 ударов по 11 населенным пунктам Донецкой области

Российская армия за минувшие сутки применила против мирного населения Донецкой области ракеты, РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию и минометы. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов войск РФ погибли пятеро мирных жителей, а ранения получили четверо гражданских лиц.
В течение суток захватчики нанесли 15 ударов по 11 населенным пунктам региона. Обстреляны города Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, поселок Великая Новоселка, села Богоявленка, Дорожное, Новоукраинка, Урожайное.
Повреждены российскими снарядами 35 гражданских объектов Донецкой области: 27 жилых домов, из них 5 многоквартирных, дошкольное учреждение, предприятие, железнодорожная станция, гаражи и автомобили.
Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.
Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 101 человек, с начала обязательной эвакуации — 88 257 человек, среди них 11 005 — дети, 3 832 — люди с инвалидностью.
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