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Війська РФ за добу завдали 15 ударів по 11 населених пунктах Донецької області

29 серпня 2023, 15:35

Війська РФ за добу завдали 15 ударів по 11 населених пунктах Донецької області

Війська РФ за добу обстріляли Донецьку область ракетами, РСЗВ «Ураган», «Град», артилерією та мінометами. Фото: Поліція Донецької області Війська РФ за добу обстріляли Донецьку область ракетами, РСЗВ «Ураган», «Град», артилерією та мінометами. Фото: Поліція Донецької області

Російська армія минулої доби застосувала проти мирного населення Донецької області ракети, РСЗВ «Ураган», «Град», артилерію та міномети. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл військ РФ загинули п'ятеро мирних жителів, а поранення отримали четверо цивільних осіб.

Протягом доби загарбники завдали 15 ударів по 11 населеним пунктам регіону. Обстріляно міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селище Велика Новосілка, села Богоявленка, Дорожнє, Новоукраїнка, Урожайне.

Пошкоджено російськими снарядами 35 цивільних об'єктів Донецької області: 27 житлових будинків, з них 5 багатоквартирних, дошкільна установа, підприємство, залізнична станція, гаражі та автомобілі.

  • Ракету російські війська направили на Дорожнє Покровського району — вбили двох громадян, ще одного поранили.

  • Житловий сектор Торецька російська армія обстріляла «Ураганами» та «Градами». Загинула жінка, троє людей отримали поранення. Пошкоджено 8 будинків та підприємство.

  • Є загиблий внаслідок артилерійського обстрілу Великої Новосілки, пошкоджено два приватні будинки.

  • З артилерії армія РФ вдарила по місту Курахове. Зруйновано дитячий садок, 3 багатоквартирних та 6 приватних будинків.

  • Крім того, сьогодні після опівночі російські військові атакували ракетою С-300 Дружківку. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 101 особу, з початку обов'язкової евакуації — 88 257 осіб, серед них 11 005 — дітей, 3 832 — людей з інвалідністю.

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