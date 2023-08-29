Війська РФ за добу завдали 15 ударів по 11 населених пунктах Донецької області

Російська армія минулої доби застосувала проти мирного населення Донецької області ракети, РСЗВ «Ураган», «Град», артилерію та міномети. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл військ РФ загинули п'ятеро мирних жителів, а поранення отримали четверо цивільних осіб.
Протягом доби загарбники завдали 15 ударів по 11 населеним пунктам регіону. Обстріляно міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селище Велика Новосілка, села Богоявленка, Дорожнє, Новоукраїнка, Урожайне.
Пошкоджено російськими снарядами 35 цивільних об'єктів Донецької області: 27 житлових будинків, з них 5 багатоквартирних, дошкільна установа, підприємство, залізнична станція, гаражі та автомобілі.
Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.
Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 101 особу, з початку обов'язкової евакуації — 88 257 осіб, серед них 11 005 — дітей, 3 832 — людей з інвалідністю.
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