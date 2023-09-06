Армия РФ обстреляли кассетными боеприпасами село на Харьковщине: пострадал мужчина

Россияне обстреляли Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов

Оккупанты продолжают террор гражданского населения Харьковской области. В результате утренней атаки по селу Новая Гнилица был ранен мужчина, медики оказывают ему необходимую помощь. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня (6 сентября — ред.) около 7:00 утра российские оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли село Новая Гнилица Чугуевского района. Поврежден частный жилой дом», — написал он.

По информации Синегубова, осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее мы писали, что тракоторист подорвался на российской мине.