Армія РФ обстріляла касетними боєприпасами село на Харківщині: постраждав чоловік

Росіяни обстріляли Харківську область. Фото: Олег Синєгубов

Окупанти продовжують терор цивільного населення Харківської області. Внаслідок ранкової атаки по селу Нова Гнилиця було поранено чоловіка, медики надають йому необхідну допомогу. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні (6 вересня — ред.) близько 7:00 ранку російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли село Нова Гнилиця Чугуївського району. Пошкоджено приватний житловий будинок», — написав він.

За інформацією Синєгубова, осколкове поранення отримав 50-річний цивільний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тракоторист підірвався на російській міні.