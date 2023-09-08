Третья штурмовая бригада показала, как остановила атаку ВС РФ в районе Бахмута

Вооруженные силы Украины засняли с дрона один из российских штурмов в районе Бахмута Донецкой области. Видео опубликовано на ресурсах Третьей штурмовой бригады ВСУ.



«Враг попытался атаковать позиции 2 роты 2 штурмового батальйону 3 ОШБр. Все закончилось «жестом доброй воли». Атаку отбили трое бойцов взвода «Мирон», — подписали видео военные.

Отмечается, что уцелевших россиян во время бегства «догнали» артиллерийские удары Сил обороны Украины, а аэроразведка «Шершней» отработала по захватчикам сбросами.

Также в Третьей штурмовой бригаде рассказали, что ВСУ позиции были удержаны, а потери российской армии в этом бое составили 5 человек убитыми и 4 ранеными.

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