Третя штурмова бригада показала, як зупинила атаку ЗС РФ у районі Бахмута

Збройні сили України зняли з дрону один із російських штурмів у районі Бахмута Донецької області. Відео опубліковано на ресурсах Третьої штурмової бригади ЗСУ.



«Ворог спробував атакувати позиції 2 роти 2 штурмового батальйону 3 ОШБр. Усе закінчилось «жестом доброй воли». Атаку відбили троє бійців взводу «Мирон», — підписали відео військові.

Зазначається, що росіян, які вціліли під час втечі, «наздогнали» артилерійські удари Сил оборони України, а аеророзвідка «Шершнів» відпрацювала по загарбниках скидами.

Також у Третій штурмовій бригаді розповіли, що ЗСУ позиції було утримано, а втрати російської армії в цьому бою склали 5 людей убитими та 4 пораненими.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.