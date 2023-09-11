Суд оправдал мужчину, которого СБУ обвинила в участии в группировке «ЛНР»

Печерский районный суд признал гражданина невиновным в участии в террористической организации «ЛНР». Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 23 августа.



В июне 2019 года сотрудники СБУ и прокуратуры Киевской области ворвались в квартиру, задержали хозяина и провели обыск. Разрешение на обыск было предоставлено в связи с расследованием уголовного производства по финансированию террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» с привлечением ряда субъектов предпринимательской деятельности.



«Из пуфика в спальне следователи изъяли удостоверение военнослужащего «ЛНР», выданное на имя обвиняемого военным комиссариатом в оккупированном Алчевске в апреле 2016 года, а также удостоверение ветерана боевых действий Министерства обороны Российской Федерации, выданное в мае 2018 года», — говорится в сообщении.



Во время судебного разбирательства мужчина своей вины не признал и настаивал на оправдании.



Обвиняемый сообщил, что во время обыска его положили лицом на пол и обмотали голову простыней. Позже он понял, что это сделали, чтобы подбросить поддельные удостоверения участника боевых действий «ЛНР» и ветерана вооруженных сил РФ. Таких документов он никогда не получал и вообще не держал в руках, и в тот день видел их впервые. Участия в деятельности любых органов «ЛНР» никогда не принимал. Иногда он ездил к родителям в Луганск, в том числе после 2014 года. С представителями власти «ЛНР» никогда не общался и в их военкомате не был и никаких удостоверений там не получал. По словам отца, ему известно, что во время обыска сотрудник СБУ звонил ему и рекомендовал «готовить деньги».



Все это происходило на виду жены и детей обвиняемого.



«Жена рассказала, что предварительно консьержка подъезда позвонила по телефону и попросила открыть дверь на этаж для электриков, которые якобы хотели получить доступ к электрическому оборудованию. Дверь из лифтовой комнаты открыла дочь. В квартиру ворвалась группа мужчин, один из которых находился в маске. Хозяйка восприняла это как разбойное нападение. Она видела, как ее мужа задержали и слышала, как он кричал, чтобы ему не делали больно и заметила, что у него на руке появились синяки», — говорится в материале.



Затем эти люди представились сотрудниками Службы безопасности Украины и прокуратуры Киевской области и объявили, что на основании решения Голосеевского районного суда будет проведен обыск помещения в связи с расследованием финансирования терроризма.



Потом в квартиру приехала адвокат и четыре часа стучала в дверь, но ей не открывали и проводили обыск без нее. Защитник вызвала полицию, патрульные поднялись на этаж и стучали, но им тоже не открыли.



Позже из дверей, ведущих из коридора в лифт, вышли двое мужчин — один в гражданской одежде, другой в черной и с представившейся балаклавой на лице, хотя женщина сообщила, что является адвокатом и прибыла на обыск и требует допустить ее к клиенту. и места следственного действия Через 15 минут мужчины вернулись, но адвокат встала на дверях и говорила, что они зайдут только вместе с ней. Незнакомцы в пренебрежительной форме отвечали адвокату и вдвоем отталкивали ее руками от двери, говоря, что они не понимают о каком обыске идет речь и что они просто живут в этом доме и на этом этаже. После неудачной попытки зайти, мужчины снова спустились по лифту вниз.



«Еще через 15 минут они вернулись и сказали защитнице, чтобы она «вела себя адекватно», что в квартире проживает «сепаратист», у которого изъяли кучу документов и что будут обмениваться на украинских военнопленных, поэтому если она патриотка, то должна тихо делать свою работу и не создавать им дополнительных хлопот, что обыск уже завершен, но сейчас будет задержание клиента, поэтому ее, наконец, допустят в квартиру», — отмечается в материалах дела.



Впоследствии адвокату стало известно, что одним из двух правоохранителей был заместитель начальника отдела ГУ БКОЗ СБУ.



Когда адвокат начала писать замечания к протоколу следственного действия, работники СБУ, по ее словам, применяли к ней грубую физическую силу, отталкивали от клиента и препятствовали общению с ним, употребляли нецензурную лексику, обвиняли адвоката в некомпетентности, пытались забирать личные вещи.



Позже, когда подозреваемого начали принудительно выводить из квартиры, у входной двери квартиры появился еще один адвокат, попросивший подписать с подозреваемым договор о предоставлении правовой помощи, однако работники СБУ ему отказали в грубой форме и нецензурно ругаясь. Дальше началась толчея, адвокат пыталась снимать это все на телефон, однако работник СБУ набросился на нее, вырывая из рук телефон, схватил ее за руки выше локтей, прижал к стене и начал кричать на ухо.



В итоге суд признал протокол обыска недопустимым доказательством из-за нарушения основополагающего права обвиняемого в защиту.



Суд признал доказанным, что правоохранители сознательно и намеренно не пускали адвоката в квартиру. Это подтверждается показаниями обвиняемого, видеозаписью обыска, замечаниями адвоката к протоколу обыска, видеозаписями, сделанными на видеокамеры личных мобильных телефонов адвокатов, а также обращениями адвоката в Голосеевское управление полиции в Киеве и аудиозаписями этих вызовов, полученными по запросу от ГУНП в Киеве. Сотрудники СБУ знали, что адвокат стоит у двери квартиры, но допустили ее к участию в обыске только тогда, когда уже фактически закончили его и начали составлять протокол следственного действия.



Кроме того, техническая фиксация обыска производилась не в полной мере и не отражает протекания всего следственного действия.



Применяя концепцию «плодов отравленного дерева», суд признал недействительными производные доказательства – изъятые в квартире удостоверения ветерана боевых действий Минобороны РФ и удостоверение военнослужащего «ЛНР».



Кроме того, суд подверг сомнению прохождение этих документов.



Эксперт не смог подтвердить оригинальность удостоверения «ЛНР», что на нем настоящие печати и подписи и что они выданы именно военным комиссариатом «ЛНР» и именно в ту конкретную дату.



Сторона защиты инициировала фототехническую экспертизу, которая показала, что в удостоверении «ЛНР» датированном 14.04.2016 года вклеено фото, изготовленное только в мае 2018 года, то есть на два года позже, во время оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу.



По данным пограничной службы, в период с 28.03.2016 по 21.04.2016 года и в период с 25.04.2018 по 01.08.2018 года обвиняемый не пересекал государственную границу Украины, а также с 10.05.2018 года по 11.06. 2018 проходил курс в наркологическом центре закрытого типа. Эти сведения вызывают веские сомнения в возможности обвиняемого получить удостоверение в военном комиссариате в Алчевске в апреле 2016-го, а также удостоверение ветерана боевых действий Минобороны РФ в мае 2018-го.



Мужчину оправдали в связи с недоказанностью совершения уголовного преступления. Мера пресечения к обвиняемому не применялась.