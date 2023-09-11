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Суд виправдав чоловіка, якого СБУ назвала учасником угрупування «ЛНР»

11 вересня 2023, 10:44

Суд виправдав чоловіка, якого СБУ назвала учасником угрупування «ЛНР»

Печерський районний суд визнав громадянина невинним за участь у терористичній організації «ЛНР». Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 серпня.

У червні 2019 року співробітники СБУ та прокуратури Київської області увірвалися до квартири, затримали господаря та провели обшук. Дозвіл на обшук було надано у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження щодо фінансування терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» із залученням низки суб'єктів підприємницької діяльності.

«З пуфіка в спальні слідчі вилучили посвідчення військовослужбовця «ЛНР», видане на ім'я обвинуваченого військовим комісаріатом в окупованому Алчевську у квітні 2016 року, а також посвідчення ветерана бойових дій Міністерства оборони Російської Федерації, видане в травні20.

Під час судового розгляду чоловік своєї вини не визнав та наполягав на виправданні.

Обвинувачений повідомив, що під час обшуку його поклали обличчям на підлогу та обмотали голову простирадлом. Згодом він зрозумів, що це зробили, щоб підкинути підроблені посвідчення учасника бойових дій «ЛНР» та ветерана збройних сил РФ. Таких документів він ніколи не отримував і взагалі не тримав у руках, і того дня бачив їх уперше. Участь у діяльності будь-яких органів ЛНР ніколи не брав. Іноді він їздив до батьків до Луганська, зокрема після 2014 року. З представниками влади «ЛНР» ніколи не спілкувався і в їхньому військкоматі не був і жодних посвідчень там не отримував. За словами батька, йому відомо, що під час обшуку співробітник СБУ дзвонив йому та рекомендував «готувати гроші».

Все це відбувалося на увазі дружина та дітей обвинуваченого.

«Дружина розповіла, що попередньо консьєржка під'їзду зателефонувала і попросила відчинити двері на поверх для електриків, які нібито хотіли отримати доступ до електричного обладнання. Двері з ліфтової кімнати відчинили доньку. У квартиру увірвалася група чоловіків, один із яких перебував у масці. Хазяйка сприйняла це як розбійний напад. Вона бачила, як її чоловіка затримали та чула, як він кричав, щоб йому не робили боляче та помітила, що у нього на руці з'явилися синці», - йдеться у матеріалі.

Потім ці люди представилися співробітниками Служби безпеки України та прокуратури Київської області та оголосили, що на підставі рішення Голосіївського районного суду буде проведено обшук приміщення у зв'язку із розслідуванням фінансування тероризму.

Потім у квартиру приїхала адвокат і чотири години стукала у двері, але їй не відчиняли та проводили обшук без неї. Захисник викликала поліцію, патрульні піднялися на поверх та стукали, але їм також не відкрили.

Пізніше з дверей, що ведуть з коридору до ліфтової кімнати, вийшли двоє чоловіків — один у цивільному одязі, інший у чорному і з балаклавою на обличчі, хоча жінка повідомила, що є адвокатом і прибула на обшук і вимагає допустити її до клієнта. і місця слідчої дії Через 15 хвилин чоловіки повернулися, але адвокат стала на дверях і казала, що вони зайдуть лише разом із нею. Незнайомці у зневажливій формі відповідали адвокату і удвох відштовхували її руками від дверей, кажучи, що вони не розуміють про який обшук ідеться і що вони просто живуть у цьому будинку та на цьому поверсі. Після невдалої спроби зайти, чоловіки знову спустилися ліфтом вниз.

«Ще через 15 хвилин вони повернулися і сказали захисниці, щоб вона «поводилася адекватно», що у квартирі проживає «сепаратист», у якого вилучили купу документів і що обмінюватимуться на українських військовополонених, тому якщо вона патріотка, то має тихо робити свою роботу і не створювати їм додаткових клопотів, що обшук вже завершено, але зараз буде затримання клієнта, тому її нарешті допустять у квартиру», - наголошується у матеріалах справи.

Згодом адвокату стало відомо, що одним із двох правоохоронців був заступник начальника відділу ГУ БКОЗ СБУ.

Коли адвокат почала писати зауваження до протоколу слідчої дії, працівники СБУ, за її словами, застосовували до неї грубу фізичну силу, відштовхували від клієнта та перешкоджали спілкуванню з ним, вживали нецензурну лексику, звинувачували адвоката у некомпетентності, намагалися забирати особисті речі.

Пізніше, коли підозрюваного почали примусово виводити з квартири, біля вхідних дверей квартири з'явився ще один адвокат, який попросив підписати з підозрюваним договір про надання правової допомоги, проте працівники СБУ йому відмовили у грубій формі та нецензурно лаючись. Далі почалася штовханина, адвокат намагалася знімати це все на телефон, проте працівник СБУ накинувся на неї, вириваючи з рук телефон, схопив її за руки вище ліктів, притиснув до стіни та почав кричати на вухо.

У результаті суд визнав протокол обшуку неприпустимим доказом через порушення основного права обвинуваченого на захист.

Суд визнав доведеним, що правоохоронці свідомо та навмисно не пускали адвоката до квартири. Це підтверджується показаннями обвинуваченого, відеозаписом обшуку, зауваженнями адвоката до протоколу обшуку, відеозаписами, зробленими на відеокамери особистих мобільних телефонів адвокатів, а також зверненнями адвоката до Голосіївського управління поліції у Києві та аудіозаписами цих викликів, отриманими на запит від ГУНП у Києві. Співробітники СБУ знали, що адвокат стоїть біля дверей квартири, але допустили її до участі в обшуку лише тоді, коли вже фактично закінчили його та почали складати протокол слідчої дії.

Крім того, технічна фіксація обшуку проводилася не повною мірою і не відображає протікання всієї слідчої дії.

Застосовуючи концепцію «плодів отруєного дерева», суд визнав недійсними похідні докази – вилучені у квартирі посвідчення ветерана бойових дій Міноборони РФ та посвідчення військовослужбовця «ЛНР».

Крім того, суд поставив під сумнів проходження цих документів.

Експерт не зміг підтвердити оригінальність посвідчення «ЛНР», що на ньому справжні печатки та підписи і що їх видано саме військовим комісаріатом «ЛНР» і саме в ту конкретну дату.

Сторона захисту ініціювала фототехнічну експертизу, яка показала, що у посвідченні «ЛНР» датованому 14.04.2016 року вклеєно фото, виготовлене лише у травні 2018 року, тобто на два роки пізніше, під час оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

За даними прикордонної служби, у період з 28.03.2016 до 21.04.2016 року та в період з 25.04.2018 до 01.08.2018 року обвинувачений не перетинав державний кордон України, а також з 10.05.2018 року до 11.06. 2018 року проходив курс у наркологічному центрі закритого типу. Ці відомості викликають вагомі сумніви щодо можливості обвинуваченого отримати посвідчення у військовому комісаріаті в Алчевську у квітні 2016-го, а також посвідчення ветерана бойових дій Міноборони РФ у травні 2018-го.

Чоловіка виправдали через недоведеність вчинення кримінального злочину. Запобіжний захід до обвинуваченого не застосовувався.

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